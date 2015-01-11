Озерск готов к реализации проектов в рамках ТОСЭР

19 июня на совещании, которое прошло в Озерске, прозвучала информация о том, что в Озерске и Снежинске планируется к реализации 25 инвестпроектов с объемом инвестиций 9,4 млрд рублей.

В ходе совещания губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудил с первым заместителем генерального директора – директором Дирекции по ядерному оружейному комплексу «Росатома» Иваном Каменских, генеральным директором ФГУП «ПО «Маяк» Михаилом Похлебаевым и главой Озерского городского округа Евгением Щербаковым перспективы развития территорий опережающего социально-экономического развития в двух ЗАТО – Озерске и Снежинске.

– Эффективная реализация возможностей, которые получают территории опережающего социально-экономического развития в Озерске и Снежинске, имеет для нас принципиальное значение. Это приведет к созданию порядка 1800 новых рабочих мест, развитию новых современных компетенций, чья востребованность ощущается во всем регионе, – подчеркнул Борис Дубровский.

В настоящий момент в Озерске установлены льготные ставки арендной платы на землю и муниципальное имущество для резидентов ТОСЭР. Создана федеральная управляющая компания «Атом-ТОР», осуществляющая взаимодействие с потенциальными резидентами.

– Территория опережающего развития в нашем округе – это не только рабочие места и инвестиции, но и оживление инфраструктурных проектов. А это впрямую влияет на качество жизни каждого жителя муниципалитета, – отметил глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

Среди проектов, которые рассматриваются к реализации в Озерске, – производство электротехнического оборудования, полимерных композиций, конструкционных графитов, реакционного ультрачистого гидроксида, альфа-оксида алюминия, порошков металлических сплавов, оборудования для обработки металлов. В Озерске на кадастровый учёт поставлено 28 отдельных участков, подведены итоги аукционов на разработку проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры промышленной площадки «Новогорный».

Губернатор Борис Дубровский сформулировал задачу – получить во второй половине года, как минимум, по одному резиденту в каждую ТОСЭР.

– У нас есть потенциальные резиденты, которые хотят в перспективе встроиться в производственные цепочки ФГУП «ПО «Маяк» и «Росатома», а также и те, кто готов на сто процентов выпускать гражданскую продукцию. Но нам интересны прежде всего новые технологии и компетенции, – прокомментировала итоги совещания первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.

Стороны также обсудили реализацию проектов акселератора «Вектор» корпорации «Росатом» при развитии новых производств в ТОСЭР.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36203/