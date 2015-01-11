В России разработают программы занятости для граждан предпенсионного возраста

Российский Минтруд разрабатывает программы активной занятости для граждан предпенсионного возраста, которые хотят найти новую работу или сменить квалификацию. Об этом сообщил замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов.

По словам Пудова, в настоящее время прорабатываются программы активной занятости для лиц предпенсионного возраста. "Мы сможем обеспечить рабочими местами всех тех, кто становится в "новом" возрасте [пенсионерами] - раньше бы он вышел на пенсию, а теперь будет продолжать трудовую деятельность", - сказал он.

Кроме того, замминистра добавил, что Минтруд будет рассматривать все обращения граждан предпенсионного возраста, столкнувшихся с дискриминацией по возрасту со стороны работодателя, пишет ТАСС.

Напомним, правительство РФ в субботу внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Первое чтение документа может состояться 19 июля. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, законопроектом предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин - в 2034 году.

http://uralpress.ru/