Минтруд предложил установить по всей стране единый прожиточный минимум пенсионера

Минтруд РФ предложил с октября 2018 года установить единый для всей страны прожиточный минимум пенсионера.

Анализ практики установления прожиточного минимума пенсионера показал, что в ряде регионов данная величина необоснованно занижена или завышена, говорится в тексте законопроекта, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Для обеспечения единых подходов к определению величины прожиточного минимума предусматривается, что величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России и в субъектах на соответствующий финансовый год устанавливается в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года», – говорится в документе.

Напомним, в I квартале 2018 года величина прожиточного минимума пенсионера в Челябинской области составила 7 тыс. 719 рублей (+304 рубля). В 2019 году пенсии будут проиндексированы на 7%. Об этом на заседании Госдумы заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, добавив, что в будущем году пенсии планируется увеличить в среднем на 1 тыс. рублей.

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