Состоялось очередное заседание Собрания депутатов Озерского городского округа

21 июня в ходе сессии были рассмотрены вопросы имущественного характера, внесены дополнения в положение об управлении образования администрации, а также принято решение о присвоении звания «Почётный гражданин Озерского городского округа» Анатолию Кандрушину.

Вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин Озерского городского округа» Анатолию Семёновичу Кандрушину был рассмотрен первым. В тексте документа было сказано, что звание «Почётный гражданин» присваивается Анатолию Кандрушину за заслуги перед населением округа и большой вклад в развитие физической культуры и спорта. Следует отметить, что Анатолий Семёнович является старейшим сотрудником ЮУПК и ОТИ НИЯУ МИФИ, имеет большие заслуги в профессиональной сфере, за что отмечен званиями – «Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Ветеран труда», награждён ведомственным знаком «Отличник физической культуры и спорта». Ранее проект решения был согласован на совместном заседании постоянных депутатских комиссий, и на сессии одобрен единогласно.

Также в ходе сессии были внесены дополнения в Положение об управлении образования администрации округа, а также в Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программа. Как пояснила начальник управления образования Любовь Горбунова, предложенные изменения дают указанному подразделению право заключать договоры со студентами высших учебных заведений по программе подготовки педагогических кадров для моногородов и по обучению по программам высшего профессионального педагогического образования в рамках целевого приёма.

– Программа работает с 2017 года, категория детей, желающих воспользоваться условиями программы увеличивается, поэтому требуется внести указанные изменения, – отметила Любовь Горбунова.

Проект решения был рассмотрен на совместном заседании комиссии по бюджету и экономической политике и комиссии по городскому хозяйству и природопользованию, и был согласован. Депутатским корпусом решение по данному вопросу было принято единогласно.

В ходе сессии информационно был заслушан вопрос об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодёжью в Озерском городском округе. С докладом выступил начальник службы по делам молодёжи администрации Илья Назаров. Он обратил внимание на то, что подготовка и проведение мероприятий для молодёжи осуществляется через работу с общественными организациями и различными учреждениями округа.

– Особое внимание уделяется работе с волонтерами и общественными организациями, – подчеркнул Илья Назаров. – В год Добровольца проводятся встречи с учащимися и студентами, наиболее активные молодые люди привлекаются к проведению массовых городских мероприятий, идёт работа по организации муниципального этапа конкурса «Волонтер года». На данный момент в Озерском городском округе при поддержке службы по делам молодежи активно развиваются: движение «Волонтеры Победы» (принимают участие 84 волонтера, проведено свыше 20 мероприятий), движение «Sense of freedom» – «Чувство свободы» (целью движения является развитие экстремальных видов спорта, в округе оно охватывает свыше 200 человек).

Начальник службы по делам молодёжи также отметил, что специалисты подразделения постоянно сотрудничают с «Ассоциацией Волонтеров Южного Урала», «Академией лидерства», молодежным ресурсным центром Челябинской области, Общественной молодежной палатой при Собрании депутатов округа, молодежной комиссией ФГУП ПО «Маяк», для которых служба по делам молодежи является центром по продвижению и реализации различных проектов.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36229/