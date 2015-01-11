В Челябинске ждут большую делегацию из Китая

На Южный Урал едет большая бизнес-делегация из Китая. В ее составе — 120 человек. Это лидеры тяжелой и легкой промышленности, научной и IТ-сфер, сельского хозяйства и других отраслей.

Предприниматели из Китая прибудут специально для проведения переговоров с южноуральскими бизнесменами.

«Еще ни разу мы не принимали у себя столь масштабную по количеству делегацию Китая, — отметила директор центра внешнеэкономической деятельности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Наталья Осипова. — Они едут ни в Москву, ни в Санкт-Петербург, а в Челябинск! Китайские предприниматели очень заинтересованы в южноуральской продукции. Кроме того, они везут с собой новые технологии и идеи их совместной реализации. Это уникальная возможность установить либо расширить деловые контакты с Китаем для всего бизнес-сообщества Челябинской области».

Встречи пройдут 11—12 июля в отеле Radisson Blu. Для предприятий и организаций участие в переговорах бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте ЮУТПП. Уточним, что организаторы мероприятия — правительство Челябинской области, правительство провинции Хэйлунцзян КНР и Южно-Уральская торгово-промышленная палата.

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