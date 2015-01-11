В память о жертвах войны

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», - сказано в Евангелии от Иоанна (Ин.15:13).

Эти слова как никакие другие уместны 22 июня, в День памяти и скорби, когда все наши соотечественники, где бы они ни находились, на какой бы континент их ни забросила судьба, вспоминают начало Великой Отечественной войны.

В России в этот день проходят траурные митинги и мероприятия в память о тех жертвах, что понесла наша страна.

В Озерске такое мероприятие традиционно проходит на площади перед Вечным огнем.

И 22 июня сего года здесь было многолюдно, несмотря на пасмурную погоду.

Перед собравшимися горожанами выступили заместитель главы администрации Озерского городского округа по социальным вопросам О.В. Ланге, заместитель командира Озёрской 93-й дивизии войск национальной гвардии РФ полковник В.И. Морозов, заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска протоиерей Димитрий Шорин, председатель городского совета ветеранов И.И. Гашев.

С подходящими номерами выступили и учащиеся школы №24, и танцевальные и вокальные коллективы города.

В храме Покрова Пресвятой Богородицы, как и во всех храмах Русской Православной Церкви, в этот день была совершена панихида по вождям и воинам за веру и Отечество на поле брани жизнь свою проложившим, от ран и голода скончавшимся, в пленении и горьких работах невинно умученным и убиенным и всем победы ради потрудившимся.

Настоятель храма протоиерей Димитрий Шорин напомнил, что победа, доставшаяся нашему народу ценой неимоверных усилий и жертв и сегодня нуждается в нашей защите, в защите от поднимающего сегодня свою голову неонацизма.

«Об этом мы должны говорить юным, молодым поколениям, чтобы наше русское небо всегда оставалось мирным».

В полдень колокола звонницы храма Покрова Пресвятой Богородицы огласили округу погребальным звоном в память всех, кто приближал Великую Победу, но не дожил до нее.

Александр Волынцев