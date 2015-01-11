Самый большой в мире футбольный мяч все же надули. В Челябинске

Накануне на стадионе «Центральный» в Челябинске надули гигантский футбольный мяч, изготовленный по заказу пензенцев.
Получился этот футбольный мяч огромного размера - этак с семиэтажный дом. Для такого масштаба потребовалось 2,5 тысячи квадратных метров прочной и легкой ткани. В диаметре самый большой в мире футбольный мяч получился 20 метров. И вряд ли его подняла бы на руках любая команда. Этот уникальный арт-объект весит полтонны.
Планировалось, что мяч обретет форму в городе заказчиков – в Пензе. Его собирались зарегистрировать в Книге рекордов Гиннеса. Но осуществить задуманное не получилось. Причины неизвестны.
Челябинская фирма «Небо» решила, что идея не должна пропадать. Надули изделие в городе, где он был изготовлен. Хоть таким образом Челябинск оказался причастен к чемпионату мира по футболу.
https://lentachel.ru/
Ключевые теги: рекорд, Челябинск, футбол, мяч.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать