Самый большой в мире футбольный мяч все же надули. В Челябинске

Накануне на стадионе «Центральный» в Челябинске надули гигантский футбольный мяч, изготовленный по заказу пензенцев.

Получился этот футбольный мяч огромного размера - этак с семиэтажный дом. Для такого масштаба потребовалось 2,5 тысячи квадратных метров прочной и легкой ткани. В диаметре самый большой в мире футбольный мяч получился 20 метров. И вряд ли его подняла бы на руках любая команда. Этот уникальный арт-объект весит полтонны.

Планировалось, что мяч обретет форму в городе заказчиков – в Пензе. Его собирались зарегистрировать в Книге рекордов Гиннеса. Но осуществить задуманное не получилось. Причины неизвестны.

Челябинская фирма «Небо» решила, что идея не должна пропадать. Надули изделие в городе, где он был изготовлен. Хоть таким образом Челябинск оказался причастен к чемпионату мира по футболу.

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