Озерская полиция обеспечила охрану общественного порядка в день празднования юбилея «ПО „Маяк“

В Озерском городском округе завершились праздничные мероприятия, посвященные 70-годовщине образования первенца атомной промышленности «Производственного объединения «Маяк» и Дню города. Всего на мероприятиях присутствовало около 10 тысяч жителей округа.
Для обеспечения охраны общественного порядка и осуществления безопасности граждан было задействовано свыше 50 сотрудников Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск и представителей ДНД «Озерская».
Благодаря проведенному сотрудниками полиции комплексу мероприятий во время празднования дня города и комбината нарушений общественного правопорядка не допущено.
Ключевые теги: полиция, праздник, охрана, патрулирование.
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