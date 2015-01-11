Озерская полиция обеспечила охрану общественного порядка в день празднования юбилея «ПО „Маяк“

В Озерском городском округе завершились праздничные мероприятия, посвященные 70-годовщине образования первенца атомной промышленности «Производственного объединения «Маяк» и Дню города. Всего на мероприятиях присутствовало около 10 тысяч жителей округа.

Для обеспечения охраны общественного порядка и осуществления безопасности граждан было задействовано свыше 50 сотрудников Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск и представителей ДНД «Озерская».

Благодаря проведенному сотрудниками полиции комплексу мероприятий во время празднования дня города и комбината нарушений общественного правопорядка не допущено.