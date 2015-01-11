Челябинский хлеб признали продуктом повышенного качества

Роскачество провело масштабное исследование одного из самых популярных у россиян вида хлеба – нарезного батона.

Хлеб закупали во всех федеральным округах. Из Уральского федерального округа на экспертизу отвезли батоны десяти торговых марок из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа.

По результатам исследования, проведенного во всех федеральных округах, товарами повышенного качества признаны нарезные батоны 56 торговых марок. Нарушения выявлены у продукции 25 брендов. В список товаров повышенного качества попала и челябинская продукция. Согласно данным экспертизы, батон нарезой от фирмы «Мэри» безопасен, не содержит консервантов, при его выпечке использована мука высшего сорта. В еще одну группу товаров, из 94 торговых марок, попал хлеб Первого хлебокомбината. В эту группу эксперты определили качественный товар, у которого были выявлены недостатки. Так, по данным исследования, в батон АО «Первый хлебокомбинат» кладут много сахара, кроме того, фактическое содержание жира выше заявленного производителем.

Подводя итоги исследования, специалисты Роскачества подготовили информацию для покупателей о том, как выбрать правильный хлеб. Цвет нарезного батона варьируется от светло-золотистого до светло-коричневого. Качественный нарезной батон при нажатии должен восстанавливать свою форму. Срок годности батонов нарезных в упаковке составляет до трех суток, батонов без упаковки – 24 часа. Батон в герметичной упаковке может храниться и месяц. Эксперты отметили, что несмотря на то, что в обществе считается, что цельнозерновой и ржаной хлеб полезнее пшеничного, нельзя полностью исключать из рациона белый хлеб. При определенных болезнях ЖКТ, ржаной хлеб вообще не рекомендуется. В этом случае врачи-гастроэнтерологи и диетологи советуют перейти на подсушенный пшеничный хлеб.

Ранее эксперты Роскачества проверили сливочное масло. Оказалось, что в Челябинской области производят фальсификат.

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