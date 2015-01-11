Порывистый ветер и град ожидаются на Южном Урале 28 июня

Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Челябинской области днем 28 июня.

По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе местами пройдет небольшой дождь, возможны грозы, будет плюс 12-17, в низинах – до семи градусов. Днем в четверг осадки ожидаются в большинстве районов, не исключен град и грозы, воздух прогреется до 23-28, отдельные порывы северного ветра достигнут 13-18 метров в секунду.

Непогода способна нарушить работу объектов жилищно-коммунального хозяйства и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей. Спасатели рекомендуют южноуральцам во время сильных порывов ветра держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных упасть.

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