Почти 6 тыс. сирот на Южном Урале ждут квартир

Ситуация с обеспечением сирот жильем в Челябинской области остается напряженной — более 5,7 тыс. человек ждут гарантированные государством квартиры.

Более 3,4 тыс. человек из «листа ожидания» совершеннолетние, в том числе 648 уже исполнилось 23. В 2018 году правительство Челябинской области выделит на покупку жилья сиротам 550 млн рублей (на 42% больше, чем в 2017. — Прим. АН «Доступ»). Этих денег хватит на приобретение 526 квартир — столько исков по обеспечению жильем сирот в 2018 году было рассмотрено и удовлетворено.

В прокуратуре напомнили, что по фактам покупки для сирот непригодного жилья в Кунашакском и Карталинском районах в отношении должностных лиц были возбуждены административные дела. Работа по защите прав и законных интересов детей-сирот продолжается на постоянной основе.

https://dostup1.ru/