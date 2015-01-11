На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

По данным синоптиков, во второй половине дня 28 июня, ночью и днем 29-го в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные дожди, крупный град и усиление ветра до 25 метров в секунду.

При усилении ветра рекомендуется реже выходить на улицу. Если вы покинули помещение, то не прячьтесь от шквала вблизи деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций. Рекомендуется убрать вещи с балконов и закрыть окна.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

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