На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

По данным синоптиков, во второй половине дня 28 июня, ночью и днем 29-го в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные дожди, крупный град и усиление ветра до 25 метров в секунду.
При усилении ветра рекомендуется реже выходить на улицу. Если вы покинули помещение, то не прячьтесь от шквала вблизи деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций. Рекомендуется убрать вещи с балконов и закрыть окна.
Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.
https://dostup1.ru/
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