«Пусть орёт»: в Магнитогорске мать оставила грудничка одного на солнце в машине

В Магнитогорске мать оставила грудного младенца в закрытой машине на солнце. Прохожие услышали плач малыша и сняли случившееся на видео.

— Ребёнка отвела в садик, иду домой. И тут слышу дикий закатывающийся плач малыша, смотрю, а он в машине закрытый лежит, и солнце его припекает, — рассказала жительница Магнитогорска в сообществе «Чёрное&Белое» в соцсетях. — Сколько было уже случаев с закрытыми детьми в машинах. Ничему они не учат.

Женщина вернулась в детский сад, надеясь найти там мать младенца, но там её не оказалось.

— Через 10–12 минут она подошла к машине вразвалочку. Это мы столько простояли около машины, а сколько её на самом деле не было, не знаю, — добавила очевидица. — Мы ей говорим: почему ребёночек грудной один в машине на солнце, поторопитесь, он же плачет, может захлебнуться слюнями. Её ответ просто убил: пусть орёт, я ему щелку в окне приоткрыла.

На Южном Урале за последние годы зафиксировано несколько случаев, когда родители закрывали детей в машинах. Осенью прошлого года в Озерске мужчина и женщина оставили годовалого ребенка одного в холодной машине и ушли гулять в парк. Малыш провел в одиночестве в автомобиле около часа, чтобы вытащить его из салона, потребовалась помощь спасателей. К счастью, ребенок не пострадал. На родителей составили протокол по статье 5.35 КоАП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

Прошлым летом спасатели вызволяли в Озерске еще одного малыша, которого 33-летняя мать оставила в автомобиле на самом солнцепеке. Из машины полуторагодовалого ребенка достали с признаками теплового удара — по словам очевидцев, он был «весь красный и мокрый». Спасатели незамедлительно передали его медикам. Известны также случаи, когда машины эвакуировали из-за нарушения правил парковки прямо с маленькими пассажирами. Такой случай произошел в Челябинске осенью 2012 года. Семья с двумя детьми припарковала свой Nissan возле ЮУрГУ под знаком «Остановка запрещена». Пара вместе со старшим ребенком зашла в банк, оставив в тонированной иномарке пятимесячную дочь, которая спала в автолюльке. Сотрудники ГИБДД и эвакуаторщики, не заметив ребенка из-за наглухо тонированных задних стекол, увезли иномарку на штрафстоянку.

В июле прошлого года законодатели ввели запрет на оставление ребенка младше семи лет в одиночестве в салоне автомобиля.

Некоторые родители не видят ничего плохого в том, чтобы «быстренько забежать в магазин, пока малыш спит в автолюльке». Но специалисты предупреждают, что такое безответственное поведение может нанести серьезный вред физическому и психическому здоровью малыша.

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