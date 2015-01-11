В Кыштыме спасатели обнаружили 7 голодных кошек в запертой квартире

Прибывшие на вызов спасатели обнаружили семь кошек в закрытой квартире на улице Челюскинцев в Кыштыме (Челябинская область) – хозяин животных уехал из города на неделю.

Спасателей вызвала соседка, которая пожаловалась на мокнущую стену. Вскрыв квартиру, спасатели увидели не менее семи голодных кошек и котят, которые не имели отношения к влажной стене. Причиной сырости стала протекающая под раковиной труба.+

Специалисты перекрыли кран и вызвали полицейских. Теперь им предстоит разобраться с хозяином кошек, сообщает «Кыштымский рабочий».

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-spasateli-obnaruzhili-7-golodnyh-koshek-v-zapertoy-kvartire_108940.html