На Южном Урале стартует старейший предсезонный хоккейный турнир

В четверг, 23 августа, в Магнитогорске (Челябинская область) стартует старейший предсезонный турнир по хоккею – Мемориал Ромазана.

В состязаниях примут участие четыре команды – хозяева площадки, «сталевары», «Трактор» (Челябинск), «Сибирь» (Новосибирск), «Торпедо» (Нижний Новгород). В 15.00 по местному времени скрестят клюшки «Сибирь» и «Торпедо». В 19.00 стартует южноуральское дерби: «Трактор» начнет турнир матчем с «Металлургом».

Напомним, Мемориал Ромазана является предсезонным турниром, официально включенным в календарь Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Иван Харитонович Ромазан – легендарный директор Магнитогорского металлургического комбината. Он ушел из жизни в 1991 году, и со следующего года, с начала выступления «Металлурга» в элите, в Магнитке проводится ежегодный хоккейный турнир его памяти. До 2007 года матчи проходили в ледовом дворце спорта, также названном в честь народного директора.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-startuet-stareyshiy-predsezonnyy-hokkeynyy-turnir-RASPISANIE_108941.html