Исследование: Челябинск оказался самым шумным миллионником в России

Помимо состояния атмосферного воздуха жителей Челябинска сильно волнует заметное шумовое загрязнение. Об этом говорят результаты опроса, проведенного на сайте Domofond.ru, который опубликовал рейтинг российских городов по уровню тишины. Челябинск оказался на последнем месте среди городов-миллионников и открыл десятку городов-аутсайдеров рейтинга, чьи жители недовольны уровнем шума.

По итогам исследования столица Южного Урала разместилась на 141-й строчке рейтинга с 5,7 балла. Самым шумным городом страны оказался Норильск (5,2 балла). В последнюю десятку рейтинга также попали сразу шесть городов Подмосковья. Из мегаполисов самыми тихими оказались Воронеж и Пермь (6,7 балла), на третьем месте — Екатеринбург (6,4). В общем зачете первое место получил Невинномысск (Ставропольский край), где уровень тишины жители оценили на максимальные 7,7 балла.

В целом всероссийский опрос Domofond.ru показал, что 49% из 61,8 тыс. респондентов считают свои районы тихими. В то же время 35% опрошенных страдают от чрезмерного шума. В частности, каждый десятый участник исследования рассказал, что его беспокоит шум железной дороги рядом с домом.

https://www.znak.com/2018-08-23/issledovanie_chelyabinsk_okazalsya_samym_shumnym_millionnikom_v_rossii