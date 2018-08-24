Евгений Щербаков: «Озерску нужны квалифицированные молодые специалисты в медицинской сфере»

В администрации Озерского городского округа прошла встреча представителей органов местного самоуправления и клинической больницы №71 со студентами Алтайского государственного медицинского университета, бойцами строительного отряда «Товарищ». В ходе встречи молодые специалисты высказали серьёзное намерение остаться жить и работать в Озерске.

Следует отметить, что впервые интерес к возможности переехать в Озерск студенты-медики высказали на традиционной встрече с генеральным директором ФГУП «ПО «Маяк» Михаилом Похлебаевым, которая прошла в разгар трудового семестра Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2018». Глава округа Евгений Щербаков, который принимал участие в этом разговоре, пообещал ребятам из студенческого отряда «Товарищ» (г. Барнаул Алтайского края) организовать встречу со специалистами администрации и руководством клинической больницы №71, чтобы предметно обсудить перспективы переезда и трудоустройства.

Помимо главы округа Евгения Щербакова на встрече с молодёжью присутствовали исполняющий обязанности председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков, главный врач ФГБУЗ КБ №71 Евгений Фомин, заместитель главы округа Олег Ланге, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Наталья Левина.

Будущие молодые специалисты искренне признались, что Озерск им очень понравился. Красивый, чистый, зелёный и спокойный город произвёл на барнаульцев весьма приятное впечатление. Основные вопросы, которые интересовали ребят это жильё, возможность продолжить обучение в ординатуре, трудоустройство в целом.

Евгений Щербаков подчеркнул, что в Озерске молодые специалисты смогут в полной мере реализовать свои планы, тем более, что городу очень нужны квалифицированные кадры в этой сфере. Администрация в свою очередь готова помочь молодым медикам в решении жилищного вопроса. Глава округа заверил будущих врачей в том, что для проработки этого вопроса потребуется время, но к осени вполне возможно уже будут найдены варианты и по жилью.

Как пояснил Евгений Фомин, кадровый резерв клинической больницы №71 будет формироваться в октябре-ноябре текущего года и, если к этому времени ребята примут решение о переезде, то уже в этом году смогут начать работу на новом месте. Евгений Фомин также отметил, что ранее округ уже предоставил медработникам тридцать квартир, в которых в настоящее время живут именно молодые специалисты, которые приехали в Озерск из других городов.

Евгений Фомин ответил на ряд вопросов о возможности трудоустройства, например, участковыми терапевтами в амбулаторно-поликлиническую службу города, в том числе и о работе по совместительству, об условиях работы по индивидуальному контракту. Он пояснил, что существует возможность обучения в ординатуре по целевому направлению, как в высших медицинских учреждениях Челябинской области, так и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Главный врач клинической больницы отметил, что готов предложить молодым специалистам работу по любой специальности, поскольку врачей в округе не хватает.

В завершение встречи Евгений Фомин предложил студентам организовать экскурсию в поликлинику, чтобы показать её оснащение и познакомиться с коллективом. В итоге несколько молодых медиков выразили своё серьёзное намерение в ближайшее время вернуться в Озерск.

Фото предоставлены информационным центром ФГУП "ПО "Маяк".

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36818/