В южноуральских школах сократят число проверок

Министерство образования Челябинской области и надзорные органы должны сократить количество проверок в школах, касающихся образовательного процесса, а вот безопасности детей будет уделяться больше внимания.

Об этом на ежегодном августовском совещании заявил глава региона.

«Министерству образования и науки Челябинской области совместно с органами местного самоуправления и надзорными органами необходимо провести анализ и минимизировать количество проверок в части организации учебного процесса. При этом мы должны понимать, что не имеем права пренебрегать вопросами безопасности школьников», — сказал Борис Дубровский.

По словам министра Александра Кузнецова, система образования в Челябинской области работает стабильно, критичных сбоев в ней за 2 последних года не было.

https://www.cheltv.ru/v-yuzhnouralskih-shkolah-sokratyat-chislo-proverok/