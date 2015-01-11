Магистраль Челябинск – Екатеринбург пополнит ВВП на 2,2 трлн

Центр экономики инфраструктуры оценил агломерационный эффект высокоскоростной магистрали Екатеринбург – Челябинск в 2,2 трлн рублей – дорога начнет обеспечивать прирост ВВП с начала строительства и в период концессии с 2021 по 2034 годы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Валовой региональный продукт Челябинской области увеличится на 0,9 трлн рублей (0,1 трлн даст инвестиционный спрос, еще 0,8 трлн – агломерационный эффект), ВРП Свердловской области – на 1,12 трлн (0,07 трлн и 1,05 трлн соответственно), еще 0,1 трлн даст инвестиционный спрос валовому продукту других регионов, сообщает газета «Ведомости».

Дорога стимулирует рост производства строительных материалов и девелоперских услуг, это увеличивает поступление налогов и социальных отчислений. Максимальный эффект дает как раз строительство ВСМ – оно нуждается в высокотехнологических производствах и создает длинные цепочки образования добавленной стоимости.

Инвесторы и власти Челябинской и Свердловской областей планируют заключить концессионное соглашение в 2018 году, закончить проектирование к 2020, а построить ВСМ к 2024 году.

Идея создания ВСМ Челябинск – Екатеринбург предполагает строительство высокоскоростной железнодорожной линии, которая позволит перевозить пассажиров и грузы из одного города в другой за 1 час 10 минут. По прогнозам, пассажиропоток линии во второй год эксплуатации составит 2 млн 150 тыс. человек. Проект магистрали планируется реализовать в рамках частной концессионной инициативы по принципу государственно-частного партнерства. Для его воплощения было создано хозяйственное партнерство, в которое вошли Челябинская и Свердловская области, РВМ Капитал.

https://dostup1.ru/economics/Magistral-Chelyabinsk--Ekaterinburg-popolnit-VVP-na-22-trln_108960.html