Последний понедельник лета-2018 будет дождливым и холодным

В последний понедельник лета, 27 августа, в Челябинске и области сохранится пасмурная и дождливая погода – такой прогноз дают специалисты Челябинского Гидрометцентра.

нем температура воздуха составит 18-23 градусов, в горах – плюс 13. Ночью в низинах ожидается всего 3 градуса тепла. «Будет облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие дожди, в горах до умеренных», – говорится в сообщении. Ветер северный с порывами до 18 метров в секунду.

Во вторник и среду, если верить сервису «Яндекс.Погода», в Челябинске и области сохранится пасмурная погода. Днем будет 21 градус, ночью – плюс 10. День знаний также будет не жарким.

https://dostup1.ru/society/Posledniy-ponedelnik-leta-2018-budet-dozhdlivym-i-holodnym_108994.html