Заморозки до минус 2 ожидаются сегодня ночью на Южном Урале

В ночь на 28 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов.

В целом по области температура воздуха но чью будет колебаться от 4 до 9 градусов со знаком «плюс, днем столбики термометров не поднимутся выше 21. Ветер ожидается северный 2-7 метров в секунду, отдельные порывы достигнут 13-ти м/с.+

Кроме того, во вторник на Южном Урале будет переменная облачность, без осадков, утром местами возможны туманы.

Добавим, конца августа в южных районах региона местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

https://dostup1.ru/society/Zamorozki-do-minus-2-ozhidayutsya-segodnya-nochyu-na-Yuzhnom-Urale_109023.html