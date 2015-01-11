Обычные телеантенны станут бесполезны с 1 января 2019 года

Обычные телевизионные антенны станут бесполезны с 1 января 2019 года — депутаты Заксобрания Челябинской области поручили усилить работу по информированию южноуральцев о грядущем отключении аналогового телесигнала и переходе на цифровое эфирное телерадиовещание.

Как рассказал депутатам директор Филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Алексей Ивонин, сеть цифрового эфирного телевидения в Челябинской области включает 73 передающие станции. «Строительство первого мультиплекса полностью завершено. В настоящее время 98,94% жителей Челябинской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение в отличном качестве, им доступны 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1. Дополнительные 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-2 (второй мультиплекс) доступны 69,45% населения Челябинской области. К концу 2018 года — началу 2019 года цифровое телевидение второго мультиплекса будет запущено на всех станциях Челябинской области», — пояснил Алексей Ивонин.

Он добавил, что цифровым эфирным телерадиовещанием в местах постоянного проживания не охвачены 142 населенных пункта, в которых проживает около 37 тыс. человек (1,06% населения региона).

Заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Журавлев подчеркнул, что необходимо усилить информирование населения об изменении принципов вещания и проработать вопрос об обеспечении малоимущих граждан оборудованием для приема цифрового эфирного телесигнала: «Филиалу РТРС “Челябинский ОРТПЦ”, министерству информационных технологий и связи Челябинской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области необходимо усилить работу по информированию населения региона о переходе в 2019 году на цифровое эфирное телерадиовещание»..

Добавим, чтобы сохранить доступ к любимым телепередачам, южноуральцам достаточно до даты X — 1 января 2019 года — приобрести антенну дециметрового диапазона (стоимость от 300 р), для старых телевизоров потребуется дополнительно установить приставку для приема цифрового сигнала (от 700 р).

Депутаты комитета также приняли решение в целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля изучить вопрос об определении механизма согласования зоны ограничения жилой застройки вблизи передающих станций.

https://dostup1.ru/society/Obychnye-teleantenny-stanut-bespolezny-s-1-yanvarya-2019-goda_109007.html