Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 29.08.2018 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня среда 29 августа 2018 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была +12 град. С
• атмосферное давление 745 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 88 %
• ветра нет м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 4 ДТП без пострадавших
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
1. В сетях холодного водоснабжения Матросова 20, Калинина 4 С 8ч30м до окон.
Октябрьская 10, К.Маркса 13 С 9 до окончания
Ленина 59, Свердлова 36, Победы 53 С 9 до 12 часов
2. В сетях электроснабжения Кирова 11, К.Маркса 6 п-1 С 9 до 13 часов
3. В сетях горячего водоснабжения Матросова 20, Калинина 4 С 8ч30м до окон
Октябрьская 10, К.Маркса 13 С 9 до окончания
Ленина 59, Свердлова 36, Победы 53 С 9 до 12 часов
Вниманию Озерчан!
Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» доводит до сведения жителей города, что только 1 сентября изменяется график движения муниципальных маршрутов № 10 и № 12. Муниципальный маршрут № 10 будет выполняться на 8.00 от «Дзержинского,56», № 12 на 7.40 от «ДК Пушкина».
Вниманию жителей округа!
В связи с проведением Дня знаний 01.09.2018 г. будет временно перекрыто движение транспортных средств:
с 8.00 час. до 13.00 час. в местах заезда автотранспорта на территорию перед зданием МБУК ОТДиК «Наш дом» (пр. Ленина, 30) и администрации округа (пр. Ленина, 30а):
- по ул. Семашко от здания № 30 по пр. Ленина до ул. Комсомольская.
с 12.30 час. до 13.00 час. по пути следования от МБУК ОТДиК «Наш дом» к памятнику И.В. Курчатову:
- по пр. Ленина в районе домов № № 28, 29, 31, 32.
К сведению жителей округа!
Основная причина несчастных случаев на воде - купание в нетрезвом виде в необорудованном для этой цели месте.
Убедительная просьба:
- не купаться в местах, не предназначенных для этой цели!
- не купаться в нетрезвом состоянии!
- не купаться в ночное время!
Уважаемые озерчане!
Муниципальное учреждение «Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» напоминает вам, что местами массового отдыха на воде являются:
• пляж «Нептун» — ул. Архипова, в районе дома № 6;
• пляж «Дальний» — ул. Иртяшская, в районе дома № 7;
• пляж «Колибри — в городском парке культуры и отдыха - ул. Парковая, в районе дома №1;
• пляж «Молодежный» — ул. Бажова, в районе дома № 28;
• а также пляжи в детских оздоровительных лагерях «Отважных», «Орленок», «Звездочка» и Гагарина.
Режим работы пляжей:
• со среды по воскресенье - с 11 до 19 часов;
• понедельник, вторник – выходные дни.
Места опасные для купания:
• каменный карьер в районе УПТК;
• карьер в районе дома № 63 по ул. Дзержинского;
• пруд в районе дома № 1 по проспекту К.Маркса;
• озера Большая Нанога, Малая Нанога, Кызылташ, Булдым;
• озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный.
Правила поведения в местах массового отдыха (пляжах)
Отдыхающие обязаны соблюдать правила поведения в общественных местах!
Категорически запрещается:
• заплывать за границы зоны купания, обозначенные буйками;
• подплывать к судам и лодкам, нырять с них или других, не приспособленных для этой цели сооружений;
• загрязнять водоемы и территорию зоны отдыха;
• курить. употреблять спиртные напитки, купаться и плавать в состоянии алкогольного опьянения;
• приводить с собой собак или других животных и купать их;
• нырять и захватывать купающихся, подавать ложные сигналы тревоги.
Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, звоните по телефону «02» или 112 (для абонентов сотовой связи).
2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.
2.3.Лесопожарная обстановка: в норме.
2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.
2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,11
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
С начала года на водоемах округа погиб 1 человек.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 29 августа 2018 года
1. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, отдельные порывы днем до 12 м/с. Температура воздуха ночью плюс 6-11º, в низинах плюс 1-6º, днем плюс 19-24º.
ОЯ: не прогнозируются.
НЯ: не прогнозируются.
3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение
неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах и нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, поражение сооружений без молниезащиты атмосферным электричеством при грозах).
3.6. Биолого-социальные ЧС:
3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: продолжится незначительное увеличение пострадавших от укусов клещей.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 192_ обращения граждан.