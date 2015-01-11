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Успение Богородицы: может ли смерть быть праздником?

28 августа Православная Церковь отмечает великий праздник – Успение Пресвятой Богородицы.

Почему Церковь празднует Воскресение Христа, понятно, но почему она празднует смерть Божией Матери?

На этот вопрос священник и поэт иерей Сергий Круглов ответил так:

- Славянское слово «успение» — от слова «сон», мирная кончина земной жизни. Но мне видится, что слово «успение» имеет и общий корень со словом «успех». Успех – вот могущественное божество, которому поклоняется современный мир, поклоняются на деле многие, на словах называющие себя верующими и церковными людьми: успешная карьера, богатство, власть.

Но в христианском смысле возможен совсем иной успех: успех полноценно прожитой жизни, итог ее, наполненной небесным светом, смыслом и любовью, как соты – душистым медом… Именно с таким «успехом» и пришла к своему успению Пречистая Дева Мария.

Нецерковному разуму непонятно: как можно праздновать день смерти? Однако для тех, кто верует, что человек живет вечно, и смерть – лишь еще одни роды (недаром на иконе Успения душа Богородицы изображается как новорожденный в пеленах младенец на руках у Христа), трудный, но переход в дальнейший этап жизни, — для христиан естественная человеческая печаль смешана с надеждой и радостью: Пресвятая Богородица, переступив предел земной жизни, не оставила нас, отныне и навсегда Она – наша помощница и заступница.

Почему же помощница? Чем заслужила?

Смерть – следствие греха. А Божия Матерь – самый чистый, самый свободный от греха человек из всех, когда-либо живших на земле. Грех – противник Бога. А святая Дева Мария – не просто стремящаяся к Богу, Она – сама Его Матерь.

И потому после смерти душа Богородицы сразу вознеслась на Небо, к Богу, а Ее тело, разлученное на три дня с душой, но неподверженное тлению — следствию греха, в третий день, силою Божией восстало, воскресло; Богородица увенчалась Божией славой. Это прославление человека, преодолевшего грех, болезнь, боль, печаль, разлуку, страдание, смерть, это достижение творением своей цели – обОжения, которое уже произошло с Божией Матерью, но к которому призван каждый – и празднуется в дне Успения. И именно потому Богородица стала первой ходатаицей и заступницей людей перед Богом.

Даже человек, далекий от Церкви, знает, кто такая Пресвятая Богородица. У всех на слуху названия Ее многочисленных икон: «Всех Скорбящих Радосте», «Умиление», «Воспитание», «Взыскание Погибших», «Целительница»…

Образ Матери, возрастившей Сына-Спасителя и отдающей Его страдающему человечеству, близок сердцу каждого. И в Ее Успении воплотилось то, чего так чает сердце ребенка, потерявшего мать: Она ушла, но осталась с нами, Она жива, и Ее материнская забота и любовь – явны и несомненны для чуткого сердца.

Есть предание: одному праведнику еще при жизни был показан Рай, его прекрасные обители со множеством ангелов и святых в прекрасных венцах. Он спросил: «А где же Матерь Божия?» Ему ответили: «Ее нет здесь, Она на земле, среди грешного народа».

* * *

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) дополняет:

- Существует множество суеверий и народных обычаев, связанных с Успением. Многие из них «запрещают» людям заниматься обычными домашними делами. Прижившиеся языческие страшилки вносят смуту в умы даже православных людей, которые годами ходят в храм.

Ничем этот день не отличается от других дней, за исключением того, что мы особо почитаем Пресвятую Богородицу, прославляем Ее Успение.

«Побеждены законы природы в Тебе, Дева Чистая, в рождении сохраняется девство, и со смертию сочетается жизнь: пребывая по рождении Девою и по смерти Живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твое», – поется в тропаре праздника.

Главное, что должен вынести из этого события каждый верующий, – возможность победы жизни над смертью, добра над злом, веры над неверием. Именно об этом говорит Святая Церковь своим чадам посредством праздничного богослужения.

Образ Успения Пресвятой Богородицы – это квинтэссенция земной жизни, это личная Пасха… Это возвращение к Богу.

Совершая разные чудеса, Господь указывал, что истинное чудо для человека – возвращение к Богу, обОжение, потому что наша подлинная родина – Небо, а не эта временная земля.

В ранних христианских сочинениях подчеркивается: «Бессмертная душа обитает в смертном жилище – так и христиане находятся среди тленного мира, ожидая небесного нетления».

Земная жизнь дана человеку как некий экзамен перед входом в Вечность. И от того, как человек подготовится к этому экзамену, зависит его будущая бессмертная жизнь.

Митрополит Антоний Сурожский говорил, что главным критерием последнего Страшного суда, который ожидает каждого человека перед входом в Вечность, будет только любовь. С человека не спросится, сколько он прочитал молитв, сколько соблюдал постов, сколько сделал поклонов. С каждого из нас будет спрошено, помогли ли мы ближнему, накормили ли голодного, одели ли нагого, ведь в зависимости от того, как в своей жизни мы проявили свою любовь к ближним и в какой мере, Бог так же засвидетельствует Свою любовь и к нам. И если в нас не было любви, мы, к сожалению, никак не сможем войти в любовь Божию и пребывать в ней.

Именно об этом нам напоминает праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, являясь по сути праздником величайшей радости, утверждения вечной жизни с Иисусом Христом.

* * *

В храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска, как и во всех храмах Русской Православной Церкви, прошла Литургия. После нее по традиции в день Успения был отслужен молебен для учащихся и учащих на начало нового учебного года, поскольку у православных принято призывать благословение Божие на всякое новое начинание.

Затем всем присутствующим была вручена репродукция иконы Божией Матери «Белозерская», прибывшей трудами А.И.Комарова в наш храм с Афона в 2013 году.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин подчеркнул важность преемственности поколений, необходимость

ощущения связи с предками, с их культурой, историей и верой, что, собственно говоря, и делает народ народом, а не населением.

Успение Богородицы: может ли смерть быть праздником?

Успение Богородицы: может ли смерть быть праздником?

Успение Богородицы: может ли смерть быть праздником?

Успение Богородицы: может ли смерть быть праздником?

Александр Волынцев

Ключевые теги: Успение Пресвятой Богородицы, храм Покрова Пресвятой Богородицы, Озёрск.

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