В России появятся электронные трудовые книжки

Цифровые трудовые книжки могут появиться в России с 2020 года. Переход на электронную систему обсуждался на совещании о поправках в трудовом кодексе.

О переходе на электронные цифровые книжки ещё в июне заявил Дмитрий Медведев. Тогда премьер подчеркнул, переход на другой формат ускорит передачу данных в пенсионный фонд России. Введение электронной трудовой книжки — это не только перевод документа из бумажного в электронный формат. Речь идет о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека. — сказал Дмитрий Медведев. Отметим, цифровые трудовые книжки появятся у всех работников. Бумажные будут выдавать только по заявлению. Принудительного перехода на новые книжки не ожидается. Но со сменой места работы все данные будут учтены в электронной версии документа.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/noviye-trudoviye/