ФАС возбудила дело против губернатора Челябинской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело о сговоре на аукционах по ремонту автодорог в Челябинской области, в том числе против областного губернатора, сообщается на сайте службы.

Как отмечает служба, нарушения были выявлены при проведении 29 аукционов на общую сумму свыше восьми миллиардов рублей. Во всех них победителем стало АО «Южуралмост». Лоты при проведении аукционов на протяжении длительного времени укрупнялись для ограничения конкуренции, а заявки иных компаний отклонялись по основаниям, не предусмотренным законодательством о контрактной системе. Кроме того, по данным службы, ряд контрактов был заключен, несмотря на имеющееся предписание антимонопольного органа. В результате начальная максимальная цена контракта снижалась не более, чем на 1,5% и победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения.

«ФАС России возбудила дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения государственных контрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог Челябинской области в отношении губернатора Челябинской области, Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост», — говорится в сообщении.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вступил в должность в сентябре 2014 года. До этого являлся генеральным директором и председателем правления «Магнитогорского металлургического комбината».

https://ria.ru/incidents/20180830/1527512089.html