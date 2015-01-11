ГИБДД рекомендует родителям напомнить детям основы ПДД перед 1 сентября.

В преддверии 1 сентября 2018 года ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск Челябинской области рекомендует родителям еще раз обсудить с детьми вопросы безопасности дорожного движения.

Перед началом учебного года родителям необходимо в очередной раз проговорить со своими детьми правила безопасного поведения вблизи проезжей части, на остановочных пунктах и даже в жилой зоне, ведь за три летних месяца дети попросту позабыли правила, отвыкли от интенсивного городского движения и перестали проявлять бдительность на дороге.

Чтобы избежать трагедий на дороге взрослым следует подробно объяснить ребенку – как переходить проезжую часть, что означают те или иные знаки, несколько раз пройти с ребенком по маршруту от дома до школы и обратно.

Необходимо, чтобы родители сами не нарушали ПДД и учили детей с малых лет законопослушному поведению на дороге собственным примером. Ведь если ребенок видит, что родители ездят не пристегнутыми в машине, перебегают дорогу на «красный» и допускают другие нарушения, то он считает, что, конечно же, может поступать так же.

Со своей стороны, сотрудники ГИБДД так же ведут подготовку к новому учебному году. Тщательно проведены проверки организации дорожного движения вблизи школ и детских учреждений. Особое внимание к детским перевозкам, все школьные автобусы прошли техническую диагностику, а с водителями проведен необходимый инструктаж.

Уважаемые водители!

Госавтоинспекция предупреждает быть особенно бдительными при проезде пешеходных переходов, вблизи остановочных пунктов, учреждений и образований. Кроме того, быть готовым к внезапному появлению детей на дороге – несовершеннолетние это самые непредсказуемые участники дорожного движения. В жилой зоне автолюбителям следует соблюдать скоростной режим и обращать внимание не только на проезжую часть, но и на тротуары, детские площадки – ребята могут бежать домой или из подъезда не смотря по сторонам.

Помните: соблюдение ПДД – это «залог здоровья»