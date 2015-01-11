Осень наступила – цены на новые иномарки пошли в рост

За вторую половину августа 18 иностранных автопроизводителей, официально представленных на российском рынке, подняли цены на свою продукцию.

Наиболее внушительный рост показали модели Mercedes-Benz: от 20 тысяч до 350 тысяч рублей.

Toyota обновила ценники на внедорожник Land Cruiser – на 33-65 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Другой японский производитель Subaru поднял цены на свои машины на 19-70 тысяч рублей, а Mazda – на 12-35 тысяч.

Не обошла тенденция стороной и Hyundai. Южнокорейский концерн повысил стоимость седанов Solaris и Elantra на 3-55 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

Мониторинг проводился 16-31 августа. "Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний", - подчеркнули авторы

https://www.uralinform.ru/news/economy/296598-osen-nastupila-ceny-na-novye-inomarki-poshli-v-rost/