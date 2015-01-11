Контрразведчики Южного Урала блокировали крупный канал поставки наркотиков в Россию

Оперативники УФСБ по Челябинской области взяли с поличным трех наркодилеров и изъяли десятки килограммов синтетического наркотического вещества.

Трое торговцев запрещенными смесями прятали наркотики в закладках и в тайниках своей машины, чтобы перевезти и реализовать смертоносный «товар» по различным регионам страны. По информации пресс-службы регионального УФСБ, вся группа была задержана сотрудниками контрразведки с поличным. Операцию челябинские чекисты проводили совместно с коллегами из Свердловской области.

Из полостей машины наркодилеров, а также из других ранее заготовленных тайников изъято 30,5 килограмма синтетического наркотического вещества. Все трое задержанных сейчас арестованы по решению суда. Расследуется уголовное дело, возбужденное по части 5 статьи 228.1 УК РФ. По данной статье предусмотрен срок вплоть до 20 лет лишения свободы с крупным штрафом.

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