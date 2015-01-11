В закрытых городах Южного Урала ожидается взрыв «Энергии бизнеса»

19 сентября в закрытых городах Челябинской области стартует уникальный образовательный проект «Энергия бизнеса» для молодых людей от 16 до 35 лет.

Организаторами выступают Общественный совет Госкорпорации «Росатом» и Автономная некоммерческая организация «Молодежная школа предпринимательства». Проект реализуется в рамках конкурса социально значимых проектов «Росатома».

В Челябинской области впервые стартует уникальный образовательный курс, в котором совершенно бесплатно смогут принять участие жители Трехгорного, Снежинска и Озерска. Главное условие – стремление открыть собственный бизнес.

Главный специалист Управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом», кандидат политических наук Анна Петрухина: «Госкорпорация «Росатом» заинтересована во взращивании нового поколения молодых, динамичных, современных людей, способных играть активную роль в бизнесе, экономике и в развитии городов атомной промышленности. С помощью бизнес-игр и конкуренции идей, навыкам презентации, погружению в реальные кейсы у молодёжи, живущей в закрытых городах, есть возможность войти в мир предпринимательства. Мы уверены, что в начале пути каждому нужно помочь обрести веру в себя, получить поддержку наставника и пройти с ним путь от идеи до её воплощения и конкретного результата. Именно поэтому образовательный проект «Энергия бизнеса» был поддержан общественным советом Госкорпорации «Росатом».

Участников ждет трехнедельный интенсив, состоящий из мастер-классов от лучших бизнес-тренеров и узкопрофильных специалистов региона. В рамках проекта молодые люди разработают собственные бизнес-проекты под руководством наставников и представят их на защите перед экспертным советом. Кроме того, участников ждут встречи с успешными предпринимателями региона, выездной бизнес-лагерь и решение бизнес-кейсов из реальной практики лучших компаний Южного Урала.

Наставниками проекта выступят владелец ГК «Индустрия» Максим Климентьев, бизнес-консультант, кандидат экономических наук Илья Данилов, совладелец сети ресторанов быстрого питания SUBWAY и сети столовых Антон Калюк.

Старт проекта в Трехгорном состоится 18 сентября, в Озерске и Снежинске – 19 сентября. Участие бесплатное, регистрация обязательна. Оставить заявку можно на сайте энергиябизнеса.рф или по телефону +7 (351) 776-21-24.

Пройди с нами этот увлекательный путь от идеи до собственного бизнеса! Заявки принимаются на сайте www.энергиябизнеса.рф