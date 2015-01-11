В Челябинске у сторонника Алексея Навального проходят обыски

Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам на несогласованном митинге 9 сентября.

Обыски проходят у сторонника Алексея Навального Тараса Лобойченко, сообщает издание Знак.ком со ссылкой на международную правозащитную организацию «Агора».

«Обыск идет у Тараса Лобойченко. Работает адвокат Андрей Лепёхин», — говорится в сообщении.

Отметим, накануне в своем обращении к челябинцам прокурор региона Виталий Лопин упомянул об уголовном деле в отношении местного жителя. Речь идет как раз о призывах к массовым беспорядкам через интернет.

«Буквально на днях следственным органом возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 212 УК РФ в отношении местного жителя, который через интернет-сайт, публично призывал к массовым беспорядкам, к участию в них, к применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время проведения 09.09.2018г. в г.Челябинске несогласованного публичного мероприятия», — заявил Лопин.

Так же прокурор напомнил об ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях.

https://31tv.ru/novosti/v-cheljabinske-u-storonnika-alekseja-navalnogo-prohodjat-obyski.html/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop