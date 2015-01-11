Новости от Пожарной охраны Озерского городского округа

Пожарная охрана Озерского городского округа сообщает о произошедших пожарах.

Утром 3 сентября в подъезде дома по адресу Дзержинского, 52 произошло загорание электросчетчика на площади 0,1 квадратных метра в результате короткого замыкания.

7 сентября в одной из квартир дома по адресу Ленина, 53 произошло загорание на кухне на площади 4 квадратных метра. Во время возникновения возгорания хозяина находился дома, пытался потушить огонь самостоятельно. Дело завершили подоспевшие пожарные. Повреждено: кухонный гарнитур, газовая плита, стиральная машина. Коридор и кухня закопчены. Эвакуировано 5 человек. Причина пожара устанавливается.

Уважаемые жители округа! Помните – будьте осторожны при курении и пользовании газовыми и электроприборами! Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами. Прежде, чем открыть газовый кран на плите, поднесите зажженную спичку к горелке. Помните, что газ в смеси с воздухом взрывопожароопасен! Запрещается: сушить белье над зажженной плитой; самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы; оставлять без присмотра работающие газовые приборы; допускать к пользованию газовыми приборами детей; применять открытый огонь для обнаружения утечек газа. При неисправности газового оборудования или при запахе газа, следует немедленно прекратить пользование прибором, перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе, вызвать аварийную службу по телефону «04» и проветрить помещение. В это время не пользуйтесь огнем, электроприборами и электроосвещением.