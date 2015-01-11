Депутаты Госдумы планируют ограничить россиян в получении кредитов

Депутаты предлагают запретить банкам и МФО выдавать кредитов гражданам, которые тратят на гашение займов более 50% дохода, – поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях» разрабатывает комитет Госдумы РФ по финансовому рынку.

Как рассказал газете «Известия» председатель комитета Анатолий Аксаков, инициатива направлена на защиту граждан от проблем, связанных с невозможностью погасить взятые на себя обязательства, а выбор отметки 50% обусловлен мировой практикой.

Ряд стран уже ограничил долговую нагрузку законодательно: в Литве это 40% от дохода семьи, в отдельных случаях показатель может быть увеличен до 60%; в Канаде максимальная нагрузка – 42%, однако только для ипотечных кредитов; в Израиле банк не может одобрить жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки будет превышать 50%.+

По информации БКИ «Эквифакс», сейчас в среднем по стране граждане тратят на выплату кредита 40% дохода. Комфортный уровень нагрузки – до 35-40% от дохода семьи, приемлемый – до 50%, считает вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк.

При этом ряд экспертов отмечает, что инициатива несет в себе и определенные риски: так, если человек отдает на погашение займа 51-52% дохода, а ему откажутся выдать займ, он может обратиться к «черным» кредиторам.

https://dostup1.ru/finance/Deputaty-Gosdumy-planiruyut-ogranichit-rossiyan-v-poluchenii-kreditov_109446.html