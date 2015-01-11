Главный инспектор штаба областного полицейского главка проведет прием граждан

18 сентября главный инспектор инспекции штаба ГУ МВД России по Челябинской области полковник внутренней службы Стрельников Андрей Николаевич проведет прием граждан по личным вопросам.

Встреча пройдёт в здании Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, расположенного по пр. Ленина 43, с 17:00 до 19:00 часов.

Записаться на прием можно по телефону: 2-83-68.