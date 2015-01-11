Депутаты назначили временного главу Касли

Совет депутатов Каслинского городского поселения назначил исполняющего обязанности главы вместо Екатерины Васениной, которая покинула пост по собственному желанию.
Временным главой администрации стал вице-мэр Дмитрий Дерябин. Решение было принято на внеочередной сессии 11 сентября.
Напомним, об уходе Васениной, которая возглавила город в июне 2017 года, стало известно 6 сентября. Екатерина Васенина была первой в истории Касли женщиной-мэром.
https://dostup1.ru/politics/Deputaty-naznachili-vremennogo-glavu-Kasley_109476.html
Ключевые теги: Касли, и.о. главы, назначение.
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