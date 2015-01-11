В Челябинскую область поступила новая противогриппозная вакцина

Противогриппозная вакцина, которая будет использоваться для иммунизации жителей Челябинской области, уже поступила в медучреждения региона. В этом году ее состав несколько откорректирован.

Как сообщили в министерстве здравоохранения РФ, в состав отечественных вакцин сезона 2018-2019 годов включены штаммы: гриппа А/Сингапур/INFIMN-16-0019/2016(H3N2) - подобный вирус и гриппа В/Колорадо/06/2017 (викторианская разновидность). В четырехкомпонентные вакцины - дополнительно В/Phuket/2013 (линия Yamagata).

По данным минздрава, в регионы, в том числе и на Южный Урал, уже поставлено более 31 миллионов доз гриппозных вакцин, из них детский грипп – более 9 миллионов. Всего же закуплено около 62,3 миллиона доз отечественных противогриппозных вакцин с актуальными штаммами.

Специалисты предупреждают, что вакцинироваться против гриппа нужно ежегодно. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.

Как сообщили агентству в региональном управлении Роспотребнадзора, в 2018 году в области планируется привить не менее 45% от населения, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1 тысячу 393 тысяч жителей области.

На бесплатную прививку могут претендовать дети в возрасте с 6 месяцев, медработники, сотрудники транспортных и коммунальных организаций, призывники, студенты, беременные женщины, пенсионеры и лица с хроническими заболеваниями. Остальные граждане могут привиться против гриппа за счет личных средств, а также средств работодателя.

В настоящее время в области ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как неэпидемическая. Медики напоминают, что школьникам ставить прививки лучше до начала осеннего подъема заболеваемости. С эпидемией гриппа всегда сопряжен и сезонный рост заболеваемости пневмониями. От этих заболеваний также есть прививки.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskuyu-oblast-postupila-novaya-protivogrippoznaya-vakcina