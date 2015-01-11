Уважаемые жители Озерского городского округа!

В период времени с сентября 2018 года по апрель 2019 года на территории Челябинской области проводится профилактическая акция «Чистый лес – территория без огня».

Акция проводится в рамках борьбы за чистую экологическую среду, а также в целях реализации дополнительных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, усиления мер по защите населенных пунктов, объектов различных видом собственности от угрозы перехода на них природных пожаров (загораний), пропаганды бережного отношения среди местного населения к лесным угодьям.

Причинами возникновения и распространения природных пожаров являются захламленность территорий, примыкающих к лесным массивам, автомобильным и железным дорогам, линиям электропередач, а также территорий в границах населенных пунктов. Все это является существенным и негативным фактором, влияющим на безопасность (безопасность от пожаров, экологическую безопасность).

Акция проводится в 2 этапа:

1 этап – с 03.09.2018 по 25.09.2018;

2 этап – с 01.04.2019 по 29.04.2019.

Отделение федерального

государственного пожарного надзора