В воскресенье День осеннего равноденствия

Осеннее равноденствие – в славянской традиции Новолетие - в этом году придется на воскресенье, 23 сентября, на 3 часа 54 минуты по московскому времени, то есть почти в шесть утра в Челябинской области.

Дата осеннего равноденствия каждый гол меняется, он зависит от сдвига календаря из-за високосных лет. Так, самое раннее равноденствие за всю историю календаря произошло 19 сентября, а самое позднее - 24 сентября.

В момент осеннего равноденствия Солнце пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария небосвода в южное. Наступает астрономическая осень в северном полушарии и весна - в южном. В день равноденствия продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова и равна 12 часам.

Осеннее равноденствие празднуют во всем мире. Разные народы отмечают этот день по-разному, но у всех есть сходные черты — люди радуются завершению сельскохозяйственного сезона, обильному урожаю.

Считается, что именно с осеннего равноденствия начинается бабье лето, которое продлится несколько дней, а уже после погода начнет портиться. По приметам в осеннее равноденствие можно узнать, какой будет погода дальше. Считается, что какой будет погода именно в этот день, такая же продержится и всю осень. Если сентябрь будет теплым и сухим, то так же будет и всю осень, а зима наступит очень поздно. А если же птицы, в день осеннего равноденствия начали улетать из своих гнезд – это значит, что зима будет очень скорой и очень холодной.

В этот день утром первым делом нужно отправиться в душ. Согласно поверьям, водой человек полностью смоет всю накопившуюся у него негативную энергетику, будет чист и открыт для приёма положительной. Также в течение дня рекомендуется испечь пирог с капустой.

Важно, чтобы пирог получился круглым и не подгорел. Если пирог получился вкусным, а во время процесса приготовления тесто быстро поднялось – это явный знак того, что в ближайшее время вы получите радостную новость.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-voskresene-den-osennego-ravnodenstviya