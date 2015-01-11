Трибуны освистали: «Трактор» в Челябинске получил пять безответных шайб от «Салавата Юлаева»

«Трактор» начал очередную домашнюю серию с разгромного поражения. Один из лидеров Восточной конференции — уфимский «Салават Юлаев» пять раз огорчил голкипера Василия Демченко и челябинских болельщиков на трибунах. Чёрно-белые ни одной шайбой ответить не смогли.

Начало разгрому положил Пётр Хохряков в середине первого периода. Уфимцы перехватили шайбу в средней зоне, форвард убежал от защитника Никиты Никитина на рандеву с Василием Демченко и свой момент использовал. Гол Хохряков забил в меньшинстве. Открывать счёт гости могли и раньше — после удаления за нарушение численного состава «Салават Юлаев» имел две великолепные возможности, но «Трактору» повезло.

Вторую шайбу челябинцы получили за секунду до сирены на второй перерыв, хотя в течение этой двадцатиминутки больше владели шайбой и бросали. При этом пропустил «Трактор» вновь при игре с численным перевесом: Вячеслав Основин удалился после фола на Кравцове. Александр Кадейкин убежал от двух соперников и удвоил преимущество.

В заключительном периоде «Трактор» пропускал уже при игре в равных составах. Отличились Тему Хартикайнен и Максим Майоров. А последний «гвоздь» заколотил челябинец Антон Бурдасов. Он один из лидеров КХЛ в гонке снайперов, у него восемь голов. Каждый из пропущенных голов болельщики в Челябинске встречали свистом.

Чёрно-белые же забить так и не сумели — 5:0, голкипер Уфы Юха Метсола отразил 25 бросков. Вратарь также набрал результативное очко – он ассистировал Максиму Майорову.

После девяти встреч у «Трактора» семь очков. При этом пять раз челябинцы проиграли разгромно: ЦСКА, «Автомобилисту», «Йокериту», «Спартаку», а теперь и «Салавату Юлаеву». Свою следующую игру чёрно-белые проведут 27 сентября против одного из лидеров Западной конференции — ярославского «Локомотива».

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