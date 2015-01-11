Бабье лето вернулось на Южный Урал

Очередное потепление прогнозируют синоптики на Южном Урале. Во вторник 25 сентября воздух в регионе прогреется до + 23. При этом осадков в ближайшие три дня также не ожидается.
Понижение температуры и дожди придут на Южный Урал к пятнице, а столбик термометра не поднимется выше +10-13 градусов даже днем.
По народному календарю 25 сентября — змеиный день. Согласно поверьям, в этот день змеи уползали в лес, спасаясь от холодов. В этот день поминали Артамона — защитника от змей.
http://www.chel.aif.ru/society/babe_leto_vernulos_na_yuzhnyy_ural?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ключевые теги: бабье лето, Челябинская область, прогноз погоды.
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