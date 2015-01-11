Проснулся грязевой вулкан: учёные объяснили сход земли на Южном Урале

Странное движение грязевых масс в районе Катав-Ивановска могло быть спровоцировано землетрясением.

Об этом говорят учёные, но пока они воздерживаются называть произошедшее явление оползнем. Основная версия — грязевой вулкан.

Жители Катав-Ивановска, которым в начале сентября пришлось пережить землетрясение, теперь с ужасом наблюдают за тем, как со склона горы возле города стекает «чёрная река».

— Приехав на место второй раз, я был сильно удивлен. На видео, которое сняли днём, видно березу, лежащую поперёк. Сейчас её просто нет и не видно даже на горизонте. На этом месте появилось другое дерево, — рассказывает Евгений Семьянинов. — Оползень за несколько часов просто изменился, даже огромные «куски» земли пропали. Слышно, как течёт вода. Такое ощущение, что под тобой река.

Сотрудник лаборатории природно-техногенной сейсмичности горного института УрО РАН Филипп Верхоланцев считает, что подобное явление может быть связано с землетрясением, но не является выходом на поверхность его эпицентра.

— Это место находится на приличном расстоянии от эпицентра. Да, бывает, что на поверхности образуется воронка, но это происходило, как правило, при толчках в 10–12 баллов, — объясняет учёный. — Сейчас мы фиксируем очень слабые колебания. Скорее всего, речь идёт о грязевом вулкане, когда вода размывает породы и вместе с грязью прорывается наружу.

По словам Филиппа Верхоланцева, такие явления довольно распространены, в том числе на Южном Урале.

— Оползни очень опасны тем, что на большой скорости сходят с вершины горы. Здесь же поверхность плоская и нет такой скорости, — добавляет сотрудник лаборатории.

Учёные намерены лично осмотреть окрестности Катав-Ивановска на следующей неделе.

В ГУ МЧС по Челябинской области заявили, что повода для паники нет и предупредили жителей о возможной опасности приближения к «чёрной реке».

Ночью 5 сентября жители Челябинской, Свердловской областей и Башкирии ощутили серьёзные колебания земли. Их магнитуда, по оценкам европейских сейсмостанций, составила 5,4. Больше всего пострадал Катав-Ивановск. Всего от южноуральцев в экстренные службы поступила почти тысяча звонков.

https://74.ru/text/incident/65435601/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop