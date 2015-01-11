Объемы вывозимого из Челябинска мусора достигли 1 тыс. тонн в сутки

В челябинской администрации отчитались о борьбе со свалками во дворах.

По словам главы города Евгения Тефтелева, ситуация с мусорными завалами постепенно улучшается. «Из жилого сектора в воскресенье вывозили порядка 348 тонн, в понедельник 440 тонн, во вторник уже 540 тонн. Заменили всех перевозчиков, которые отказались вывозить мусор, сейчас в Челябинске работают 83 мусоровоза», — прокомментировал мэр.

За среду, 26 сентября, с контейнерных площадок вывезли 1 тыс. тонн отходов. Как отметил Евгений Тефтелев, наиболее сложная обстановка сейчас на северо-западе Челябинска. Он заявил, что в Калининском и Курчатовском районах ситуацию исправят до пятницы.

С 25 сентября из-за ситуации со стихийными свалками во дворах в Челябинске действует режим ЧС. Полпред президента на Урале Николай Цуканов поручил региональным и местным властям ликвидировать мусорный коллапс в течение трех дней.

http://echochel.ru/news/2018/09/27/76355/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop