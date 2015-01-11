Переведешь «железного коня» на газ – получишь льготы

Депутаты комитета Законодательного собрания Челябинской области по бюджету и налогам одобрили законопроект, предусматривающий снижение автотранспортного налога для автовладельцев, полностью перешедших на газомоторное топливо.

За перевод транспорта на газомоторное топливо в регионах выступил президент Владимир Путин. Губернатор Борис Дубровский, выступая в феврале 2018 года с посланием к Заксобранию, предложил «для мотивации снижения нагрузки на окружающую среду, рассмотреть возможность введения льгот по транспортному налогу для автовладельцев, использующих газомоторное топливо».

На сегодня в регионе остро стоит вопрос об улучшении экологической ситуации, подчеркнул спикер Владимир Мякуш. В общем объемы выбросов в атмосферу на автомобильный транспорт приходился 34%. За последние годы в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Копейске растет вклад автотранспорта в загрязнение окружающего воздуха.

«Для того, чтобы стимулировать руководителей переводить на газомоторное топливо грузовые автомобили и автобусы, имеющиеся в автопарках их предприятий, мы поддержали проект закона», - рассказал Владимир Мякуш. По его словам, юридическим лицам, которые перевели транспорт на газ, будет предоставлена льгота по оплате транспортного налога.

Было подсчитано, что при переводе всего транспорта с бензинового и дизельного топлива на газ суммарный объем выбросов сократится на 25 тысяч тонн в год. Но все понимают, что это лишь идиллия.

Кроме того, предоставление этой льготы приведет к выпадающим доходам в бюджете области, но депутаты готовы пойти на этот шаг ради улучшения экологии.

Депутат Ольга Мухометьярова считает, что предоставление льгот не поможет улучшить ситуацию. Гораздо эффективнее было бы направить деньги на создание зеленого пояса вокруг мегаполиса. На что ей спикер напомнил, что стимулирование владельцев автотранспорта переходить на газ – это лишь одна из составляющих большой работы по улучшению экологии.

«Перевод транспортных средств на использование экологически более чистых видов моторного топлива – это одно из направлений в комплексе мероприятий, предлагаемых сегодня губернатором для улучшения экологической ситуации в регионе», – напомнил парламентарию Владимир Мякуш.

В итоге «за» законопроект проголосовали большая часть депутатов. Ольга Мухометьярова пока воздержалась. «Я спрошу у людей и на ЗСО проголосую», - добавила парламентарий.

http://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/perevedesh-zheleznogo-konya-na-gaz-poluchish-lgoty