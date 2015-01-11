В этом году просто небывалое количество грибов, особенно опят. Заготовил я их очень много и по-разному. И, конечно же, засушил. Сегодня готовлю грибной соус из сушеных грибов. Он хорош и к картошечке, и к мясу, и к макаронным изделиям. У меня будет просто вермишель с соусом. Этого вполне достаточно
Для приготовления беру:
- ~20 г сушеных грибов
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. муки
- ~450 г грибного отвара
- 100 г сметаны
- черный перец
- соль
- любое масло для обжарки.
1. Вначале готовлю грибной отвар. Если грибы высушены кусочками, то их следует промыть и залить кипятком минимум на 3 часа. Я заготавливаю сушеные грибы несколько по иному: сначала сильно высушиваю их, а затем перемалываю в блендере. Не в муку, конечно, но в достаточно мелкую фракцию. Вскипятив поллитра воды, закладываю грибы (у меня уходит примерно 3 ст. ложки моего порошка). Варю 20-25 минут. Как сварилось, крупные грибы надо вынуть и порезать, а если как у меня, то просто отставить кастрюльку в сторону.
2. На сковородке растапливаю немного любого масла (у меня в этот раз сливочное) и обжариваю муку, постепенно подливая грибной отвар и интенсивно помешивая.
3. Последним шагом добавляю сметану, чеснок, пропущенный через чеснокодавилку, черный перец и соль. Все хорошо перемешиваю и тушу еще минуты 3-4 до загустения. Готово!
Ключевые теги: сушеные грибы, чеснок, мука, сметана.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать