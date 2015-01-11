Новости службы спасения

21 ноября 2018 в 16.05 в единую дежурно-диспетчерскую службу от очевидца поступило сообщение о том, что на озере Иртяш в р-не ДОЛ «Отважных» под лед провалились двое мужчин- рыбаков. Информация была доведена до служб «03» и «02», а также до в/ч 3273. На место происшествия выехала дежурная смена спасателей и моряки на катере на воздушной подушке.

Рыбаков извлекли из воды и эвакуировали на берег. Спасатели транспортировали одного пострадавшего до машины скорой помощи, второго погрузили в спасательную газель и сопроводили до приемного покоя ЦМСЧ-71.

Пострадавшие - жители г. Озерска 1946 и 1958 гг.р. - один госпитализирован (переохлаждение).

За неполную неделю это пятое происшествие на тонком льду с привлечением служб экстренного реагирования, когда озерчане (из них двое детей) оказывались в воде.

Напоминаем любителям подледного лова, что лед на водоемах округа не прочен, находится на нем опасно!

Пребывание в воде температурой +2 - +3°С может оказаться смертельным через

10-15 минут.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде/льду немедленно звоните 112 (для абонентов сотовой связи).