Кредитные истории россиян стали доступны онлайн

Банк России и портал «Госуслуги» запустили новую возможность для жителей регионов. Любой человек теперь сможет проверить информацию о своих кредитах.

Для этого необходимо войти на сайт «Госуслуги» в раздел «Налоги и финансы» и далее – «Сведения о бюро кредитных историй». И уже там сформировать заявку о своих данных. Для отправки запроса понадобится информация о паспорте и СНИЛС. Правда, бесплатно получить ответ можно будет только раз в году.

https://www.cheltv.ru/kreditnye-istorii-rossiyan-stali-dostupny-onlajn/