Кредитные истории россиян стали доступны онлайн

Банк России и портал «Госуслуги» запустили новую возможность для жителей регионов. Любой человек теперь сможет проверить информацию о своих кредитах.
Для этого необходимо войти на сайт «Госуслуги» в раздел «Налоги и финансы» и далее – «Сведения о бюро кредитных историй». И уже там сформировать заявку о своих данных. Для отправки запроса понадобится информация о паспорте и СНИЛС. Правда, бесплатно получить ответ можно будет только раз в году.
https://www.cheltv.ru/kreditnye-istorii-rossiyan-stali-dostupny-onlajn/
Ключевые теги: госуслуги, кредиты, банк.
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