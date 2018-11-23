» У меня в квартире холодно. Что делать?

1. Определимся с понятиями. Что такое «холодно»?

Санитарные правила и нормы определяют необходимую температуру воздуха для жилых помещений. В жилых помещениях она должна быть не ниже 20 °С, в угловых комнатах – не ниже 22°С. Если в помещении температурный режим нарушен, исполнитель (управляющая компания, обслуживающая организация) обязан наладить систему отопления.

Следует помнить, что измерение температуры осуществляется по правилам: в центре помещения на высоте 1 метра с использованием приборов, соответствующих стандартам.

2. Куда обращаться, если температура воздуха ниже нормы?

Вопросы и претензии надо немедленно направить в аварийно-диспетчерскую службу поставщика услуг: управляющую компанию или товарищество собственников жилья. Если договор о теплоснабжении подписан напрямую с ресурсоснабжающей организацией (ММПКХ или МУП ЖКХ пос. Новогорный), то обращаться нужно туда. Кстати, если вы вдруг не знаете контакты вашей управляющей компании, просто взгляните на платежную квитанцию. Там вы найдете название, адрес сайта, телефоны аварийно-диспетчерской службы и бухгалтерии.

3. Если вы обращаетесь по телефону:

Обязательно выясните, кто принял заявку, а также под каким номером в журнале учета зарегистрировано ваше обращение. Если причины некачественной коммунальной услуги известны, вам должны немедленно сообщить их и сделать отметку в журнале регистрации заявок.

4. Вы можете оформить претензию письменно:

Письменная претензия подается в двух экземплярах, один из которых вручается исполнителю. На другом экземпляре требуйте поставить отметку о принятии с фамилией принявшего, штампом организации и указанием даты и времени приема. Если претензию не принимают, просто отправьте её по почте с уведомлением о вручении.

5. Какие действия должна предпринять управляющая организация?

К вам домой должен прийти представитель управляющей организации и составить акт о том, что коммунальные услуги не предоставляются или предоставляются некачественно. Если не доверяете, можете обратиться к независимому специалисту. По результатам проверки составляется акт (два экземпляра для вас и для коммунальной службы), который подписываете вы и представители комиссии. Этот документ также вправе подписать все присутствующие.

Если возникли разногласия, то проверка проводится повторно. На нее приглашается представитель Жилищной инспекции. Если причина перебоев – авария, дополнительная проверка не требуется.

6. Коммунальщики не приняли меры. Что делать дальше?

В этом случае необходимо незамедлительно обратиться в одну из следующих организаций:

- Управление ЖКХ администрации по телефонам 2-38-86, 2-49-35, либо с письменным обращением на имя начальника Управления ЖКХ.

- В единую дежурно-диспетчерскую службу администрации по телефону 002.

- В кыштымский территориальный отдел главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» по телефону 8 (35151) 44706.

7. Вы имеете право на перерасчет

Постановлением Правительства установлены предельные сроки перерывов в оказании коммунальных услуг, после которых обслуживающая организация обязана пересчитать за них плату. Допустимая продолжительность перерыва в отоплении суммарно не может быть более 24 часов в месяц. Дальше все зависит от конкретных температур: от +12 до норматива не более 16 часов подряд, от +10 до +12 не более 8 часов, от +8 до +10 и вовсе не более 4 часов.

8. Но не во всех случаях

Важно понимать, что в вашей квартире не должно быть незаконных реконструкций и переделок в системе отопления. Если подобное будет выявлено при проверке, есть риск потерять право на перерасчет и получить штрафные санкции.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37677/