Госдума «заморозила» накопительную часть пенсии до 2021 года

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до 2021 года.

Взносы на накопительную часть пенсии впервые были «заморожены» в 2014 году. До этого россияне могли распорядиться выплатами самостоятельно. Например, направить их на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть.

После «заморозки» в 2014 году отчисления в размере 6% от зарплаты россиян пошли на выплаты пенсионерам. Затем мораторий продлевался ежегодно, в декабре 2017 года он был продлен до 2020 года.

О том, что накопительная часть пенсий может быть «заморожена» до 2021 года ранее заявлял министр труда РФ Максим Топилин.

https://dostup1.ru/finance/Gosduma-zamorozila-nakopitelnuyu-chast-pensii-do-2021-goda_111409.html