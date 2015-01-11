На Челябинскую область обрушатся метели с ветром 20 м/с

По прогнозам синоптиков, в субботу, 24 ноября, в Челябинской области ожидаются снег, метели, усиление ветра до 15-20 м/с.

Повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, увеличение количества ДТП, повреждение кровли, остекления и вал деревьев.

Напомним, ночью 24 ноября в Челябинской области похолодает до 22-27 градусов при прояснении. Гидрометцентр прогнозирует минус 13-18 градусов ночью и 5-10 – днем. В горах и низинах днем столбики термометров покажут 10-15 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями.

По данным Уральского Гидрометцентра, циклоны обеспечат частые снегопады, температура воздуха будет колебаться от слабых морозов до довольно чувствительных, которые вероятны ночью 24 ноября, а также в последние дни месяца.

https://dostup1.ru/society/Na-Chelyabinskuyu-oblast-obrushatsya-meteli-s-vetrom-20-ms_111437.html