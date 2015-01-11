На Южном Урале отмечен 19% рост заболеваемости ОРВИ

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ – на 46-й неделе 2018 года заболели почти 21 тыс. южноуральцев, рост к предыдущей неделе составил 19%.

«Рост отмечен по всем возрастным группам. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 4%», – говорится в сообщении.

В областном центре также отмечен прирост заболеваемости – 12,7% к уровню 45-й недели, до пороговых значений еще 20%.

«В настоящее время в области ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как неэпидемическая. Случаев гриппа не зарегистрировано. Заболеваемость обусловлена циркуляцией возбудителей ОРЗ негриппозной этиологии – вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций», – уточнили в ведомстве.

При этом санитарные врачи продолжают фиксировать рост заболеваемости внебольничной пневмонией как среди взрослого (на 12%), так и среди детского населения (24%), преимущественно за счет подростков. Две школы в Челябинской области в связи с пневмонией закрыты на карантин: школа № 81 в Тракторозаводском районе областного центра и № 40 в Магнитогорске (также в городе металлургов закрыты на карантин по одному классу в школах № 60 и 36, два класса в школе № 8).+

Меры профилактики пневмонии сходны с таковыми при всех респираторных инфекциях. Чтобы предупредить заболевание, следует избегать контакта с больными людьми с признаками респираторной инфекции (насморком, кашлей, чиханием); соблюдать меры личной профилактики; проводить регулярную влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами и проветриванием.

Пневмонии, обусловленные пневмококковой, гемофильной инфекцией и вирусами гриппа можно предупредить путем вакцинации. Прививки против этих инфекций входят в Национальный календарь профилактических прививок и проводятся в медицинских организациях.

Добавим, прививки от гриппа в текущем сезоне поставили уже 813 тыс. южноуральцев. В предстоящие выходные челябинские врачи запланировали массовую вакцинацию в торгово-развлекательных комплексах.

https://dostup1.ru/medicine/Na-Yuzhnom-Urale-otmechen-19-rost-zabolevaemosti-ORVI_111429.html